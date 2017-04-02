Cebelitarık’ın geleceği belirsiz

İngiltere’nin denizaşırı toprağı Cebelitarık’ta halkın yüzde 96’sı Avrupa Birliği’nde kalmaktan yana oy kullanmış olsa bile Brexit kararından en çok etkileneceklerden biri de onlar.

Cebelitarık’ın Brexit ile tek pazardan çıkacak olması hali hazırda kaygıları yüksek tutarken AB ise İspanya’ya, İngiltere bloğu terk ettikten sonra Cebelitarık ile AB arasında gelecekteki ilişkileri veto etme hakkı verdi.

Birlik böylece İspanya’nın güney ucundaki “paylaşılamayan kayalığın” (Cebelitarık) özel statü kazanma umutlarını da suya düşürmüş oldu.

İspanyol hükümetinden bir sözcü, “İstediğimiz ve başından beri söylediğimiz şey buydu” diyerek, Madrid’in karardan memnun olduğunu söyledi.

Cebelitarık hükümetinin Başkanı Fabian Picardo ise karara karşı çıktı. Picardo yaptığı açıklamada, İspanya’yı Brexit sürecini Cebelitarık üzerindeki egemenlik iddiasını ileri götürmek için “manipüle” etmekle suçladı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı İspanya’nın Cebelitarık’taki egemenlik iddiasını yeniden gündeme getirmiş; hükümet, Brexit kararı sonrası geçici olarak Cebelitarık Boğazı’nın egemenliğinin Madrid ve Londra arasında paylaşılmasını talep etmişti. (EURONEWS)