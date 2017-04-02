Charlie’nin hayatıyla ilgili karar yarın açıklanıyor

Cebelitarık’ın geleceği belirsiz— 2 Nisan 2017
İngiltere’nin denizaşırı toprağı Cebelitarık’ta halkın yüzde 96’sı Avrupa Birliği’nde kalmaktan yana oy kullanmış olsa bile Brexit kararından en çok etkileneceklerden biri de onlar.
İngiltere’de nadir görülen bir genetik hastalığı olan sekiz aylık Charlie adlı bebek için internet üzerinden başlatılan yardım kampanyasında 1.2 milyon sterlin (yaklaşık 1.5 milyon dolar) para toplandı.
Bebek, yarın Yüksek Mahkeme’den çıkan karara bağlı olarak daha önce denenmemiş bir tedavi için ABD’ye götürülecek.
Mahkeme, Charlie’nin yaşam destek ünitesinde tutulup tutulmamayacağına karar verecek.
İngiltere’deki doktorlar kasları zayıflatan hastalığın, kabul edilmiş bir tedavisi olmadığını ve bebeğin yaşam destek ünitesinden çekilerek ölmesine izin verilmesi gerektiğini söylüyorlar.
Ağustos 2016’da sağlıklı doğan bebek, iki aylık olmadan kilo ve güç kaybetmeye başladı. Zatürre geçiren Charlie’ye daha sonra mitokondriyal yıpranma sendromu teşhisi kondu.
Anne ve babası, ağlayamayan ve duymamaya başlayan Charlie’nin, tam olarak olmasada da ağzını ve ellerini hareket ettirebildiğini, gözlerini açabildiğini belirterek bebeklerini yaşatmak için mücadeleye devam edeceklerini söylüyor.
ABD’ye götürülmesi halinde bebeklerinin yaşama şansı olabileceğini belirten çift, “Şansımızı denemek istiyoruz. Belki iyileşmeyebilir ama hayatta kalma şansı olabilir” diyor.
Charlie’nin dünya genelindek 16 mitokondriyal yıpranma sendromu hastası çocuktan biri olduğu tahmin ediliyor. (BBCTÜRKÇE)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak