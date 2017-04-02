Crawley Town 1-0 kaybetti

105 yaşındaki doktor, gönüllü olarak çalışıyor— 2 Nisan 2017
Beş yıl önce 100’üncü yaşını kutlayan alerji uzmanı İngiliz doktor Bill Frankland, Londra’daki bir hastanede gönüllü olarak hasta bakıyor.
Sky Bet League Two’da Crawley Town haftayı puansız kapattı.
Newport County deplasmanında 18’inci dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Crawley Town, 40 maçta 48 puanla 18’inci sırada yer aldı. Maçı 2 bin 946 seyirci izledi.
Crawley Town, 8 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te sahasında Plymouth’u ağırlayacak.
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