Erhun’suz Walsall 1-0 kaybetti

105 yaşındaki doktor, gönüllü olarak çalışıyor— 2 Nisan 2017
Beş yıl önce 100’üncü yaşını kutlayan alerji uzmanı İngiliz doktor Bill Frankland, Londra’daki bir hastanede gönüllü olarak hasta bakıyor.
Sky Bet League One’da Erhun Öztümer’in oynamadığı karşılaşmada Walsall, Bardford’a 1-0 mağlup oldu.
Rakip sahada 17 bin 880 futbolseverin izlediği karşılaşmada Wallsall, 58’inci dakikada yediği gole cevap veremedi.Son lig maçında sakatlanarak oyunu terkeden Erhun Öztümer’in forma giyemediği karşılaşmadan sonra Walsall, 40 maçta 53 puanla 13’üncü sıarada kaldı.
Walsall, bundan sonraki maçını 8 Nisan Cumartesi günü sahasında saat 15.00’de Oxford United’la oynayacak.
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