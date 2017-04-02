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İngiltere’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yardım

— 2 Nisan 2017

 

İngiltereKıbrıs‘taki Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 124 bin avroluk yardım sağladı.
İngiltere’nin Lefkoşa Büyükelçisi Matthew Kidd, Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.
Büyükelçi Kidd, projenin, doğrudan insanları ilgilendirdiği ve anıları çağrıştırdığı için çözüm sürecinin önemli bir parçasını oluşturduğunu ifade etti.
İngiltere’nin projenin uzun süreli destekçisi olduğunu kaydeden Kidd, bugün yapılan katkının Birleşik Krallığın konuya verdiği önemin göstergesi olduğunu kaydetti.
Kidd, daha sonra İngiltere‘nin yardım çekini Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Paul-Henri Arni’ye takdim etti.
BM Temsilcisi Arni de yapılan katkının komite çalışmalarının devamı açısından çok önemli olduğunu belirterek, kayıp yakınlarının uzun zamandır yaşadığı acı ve belirsizlik haline bir son verme şansı tanıdığını kaydetti.
Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963 ile 1974 yılları arasında kayıp olarak listelenen şahısların gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor. (AA)

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