Londra’da İranlı Kürt sığınmacıya çete saldırısı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, 17 yaşındaki İranlı bir Kürt sığınmacı, otobüs durağında beklerken nereli olduğunu soran sekiz kişinin saldırısıyla ağır yaralandı.

Güney Londra’nın Croydon bölgesinde meydana gelen olayda başına aldığı darbelerle kafatası kemiği kırılan gencin, durumunun ciddi olduğu ancak hayatı tehlikesi bulunmadığı belirtiliyor.

Olayla ilgili olarak dört erkek ve iki kadın gözaltına alınırken, İngiliz milletvekili Gavin Barwell, saldırıyı gerçekleştirenleri “pislik” olarak niteledi ve bu kişilerin yakalanması için polise yardımcı olunmasını istedi.

Muhalefetteki İşçi Partisi’nin Gölge İçişleri Bakanı Diane Abbott, hükümetin nerfret suçlarını önlemekte yetersiz kaldığını söyledi.

Abbott, “Maalesef bu münferit bir olay değil. Hükümet, giderek artan nefret suçlarına karşı çözüm üretemiyor. Dünya genelinde sağcı siyasetçiler, göçmenleri, mültecileri ve diğerlerini günah keçisi olarak gösterirken nefret siyasetinin tırmandığını görüyoruz. Bu ülkede yabancı karşıtı söylem, ırkçılık ve nefrete yer olmamalı” dedi.

Saldırganların adı açıklanmayan gence önce nereli olduğunu sordukları sonra da kovalamaya başladıkları belirtiliyor.

Yere düştükten sonra defalarca başı tekmelenen sığınmacının çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldığı bildirildi. (BBCTÜRKÇE)