Leicester City Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa seks filmi çekecek

Leicester City’nin şampiyonluğunun ardından canlı yayına iç çamaşırıyla çıkan Gary Lineker, “Eğer Şampiyonlar Ligi’ni kazanırlarsa cinsel içerikli film çekeceğim.” dedi.

Gary Lineker, Leicester City’nin Şampiyonlar Ligi’ni kazanması halinde cinsel içerikli film çekecek! Eski futbolcu olan ve Leicester City taraftarı olan Lineker, Premier Lig’in son şampiyonu için yine çok konuşulacak bir iddiaya girdi.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA ÇIKMIŞTI

Lineker, geçen sene de Leicester City’nin Premier Lig şampiyonu olması halinde programa sadece iç çamaşırı ile çıkacağının sözünü vermişti. Lineker, programın bu seneki ilk bölümünde sözünün tutmuş ve sahneye sadece iç çamaşırı ile çıkmıştı.

+18 FİLM ÇEKECEK

İngiliz kanalı BBC‘deki programda konuşan Lineker, Leicester City’nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu şansı hakkında konuşurken ”İnanın bana, hiç bir şansları yok. Gerçekten Leicester City, İngiltere‘nin şampiyonu nasıl Avrupa Şampiyonu olacak? Eğer kazanırlarsa bu sahnede cinsel içerikli film çekerim.” dedi.

Office of Communications (Birleşik Krallık’taki hükümet onaylı yayın düzenleyicisi) CEO’su Sharon White ise yaptığı açıklamada Gary Lineker’in sözünü tutması halinde BBC‘nin tüm ofislerini kapatabileceklerini söyledi. (HABERLER.COM)