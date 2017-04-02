Londra Gazete
Son haberler
1 Nisan 2017 - Fransa ve AB’nin kaderi
31 Mart 2017 - “Türkçe konuşan LGBT bireyler yalnız değil”
31 Mart 2017 - Türk Dünyası temsilcileri Nevruz’u kutladı
31 Mart 2017 - Enfield’da bulunan Kanatçı Restaurant kapatıldı
29 Mart 2017 - Nükleer silahları yasaklamak
Home / Spor / Leicester City Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa seks filmi çekecek

Leicester City Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa seks filmi çekecek

— 2 Nisan 2017

 

Leicester City’nin şampiyonluğunun ardından canlı yayına iç çamaşırıyla çıkan Gary Lineker, “Eğer Şampiyonlar Ligi’ni kazanırlarsa cinsel içerikli film çekeceğim.” dedi.

Gary Lineker, Leicester City’nin Şampiyonlar Ligi’ni kazanması halinde cinsel içerikli film çekecek! Eski futbolcu olan ve Leicester City taraftarı olan Lineker, Premier Lig’in son şampiyonu için yine çok konuşulacak bir iddiaya girdi.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA ÇIKMIŞTI

Lineker, geçen sene de Leicester City’nin Premier Lig şampiyonu olması halinde programa sadece iç çamaşırı ile çıkacağının sözünü vermişti. Lineker, programın bu seneki ilk bölümünde sözünün tutmuş ve sahneye sadece iç çamaşırı ile çıkmıştı.

+18 FİLM ÇEKECEK

İngiliz kanalı BBC‘deki programda konuşan Lineker, Leicester City’nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu şansı hakkında konuşurken ”İnanın bana, hiç bir şansları yok. Gerçekten Leicester City, İngiltere‘nin şampiyonu nasıl Avrupa Şampiyonu olacak? Eğer kazanırlarsa bu sahnede cinsel içerikli film çekerim.” dedi.

Office of Communications (Birleşik Krallık’taki hükümet onaylı yayın düzenleyicisi) CEO’su Sharon White ise yaptığı açıklamada Gary Lineker’in sözünü tutması halinde BBC‘nin tüm ofislerini kapatabileceklerini söyledi. (HABERLER.COM)

Haber Okunma Sayısı: 26
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

30 Mart 2017 Perşembe
Sayı 839

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close