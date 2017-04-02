Londra’da “Yastık Savaşı” yapıldı

Savaş gazisi 90 yaşında kadın oldu— 2 Nisan 2017
İngiltere’de yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Peter Davies, 90 yaşında cinsiyet değiştirerek kadın oldu.
İngiltere‘nin başkenti Londra‘da binlerce kişinin katıldığı yastık savaşında renkli görüntüler yaşandı.
Sosyal medya platformları aracılığıyla organize edilen etkinlik kapsamında çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu katılımcılar, başkentin güneyindeki Kennington Park’ta toplandı.
Katılımcılar bir saat süren etkinlik boyunca yanlarında getirdikleri farklı boyutlardaki yastıklarla birbirlerine vururken, patlayan yastıklardan uçan tüyler sebebiyle “savaş alanı” beyaza büründü.
Bu arada bazı katılımcıların etkinlik için savaşçı, hayvan ve meyve temalı kostümler giymeyi tercih etmesi dikkati çekti.
Etkinlik, “Uluslararası Yastık Savaşı Günü” kapsamında her yıl nisan ayının ilk cumartesi günü dünyada 40’tan fazla kentte düzenleniyor. (AA)
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