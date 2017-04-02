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Londra’da “Yastık Savaşı” yapıldı

— 2 Nisan 2017

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da binlerce kişinin katıldığı yastık savaşında renkli görüntüler yaşandı.

Sosyal medya platformları aracılığıyla organize edilen etkinlik kapsamında çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu katılımcılar, başkentin güneyindeki Kennington Park’ta toplandı.

Katılımcılar bir saat süren etkinlik boyunca yanlarında getirdikleri farklı boyutlardaki yastıklarla birbirlerine vururken, patlayan yastıklardan uçan tüyler sebebiyle “savaş alanı” beyaza büründü.

Bu arada bazı katılımcıların etkinlik için savaşçı, hayvan ve meyve temalı kostümler giymeyi tercih etmesi dikkati çekti.

Etkinlik, “Uluslararası Yastık Savaşı Günü” kapsamında her yıl nisan ayının ilk cumartesi günü dünyada 40’tan fazla kentte düzenleniyor. (AA)

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