Önceki hafta Çarşamba günü Londra’nın kalbinde, Westminister köprüsü ile Parlamento binasının dışında meydana gelen terör eylemi, başta İngiliz toplumu olmak üzere ülkede yaşayan tüm kesimleri derinden etkiledi.

Hatırlanacağı üzere; Khalid Masood adındaki 52 yaşında bir İngiliz vatandaşının gerçekleştirdiği eylemde, biri polis, biri saldırgan olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 40 kişi de yaralanmıştı. Terörist saldırıyı IŞİD’in üstlenmesi, İngiltere’de yaşayan Müslüman azınlığa yönelik ırkçı söylem ve eylemlerin artacağı endişesini de beraberinde getirdi.

Türkiye ve dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan terörist eylemlerin, Avrupa’nın göbeğinde de gerçekleşmesi, insanları ‘Artık hiçbir yer güvenli değil’ düşüncesine itiyor.

Bu hafta, söz konusu terör eylemi ile olası etkilerini, Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplum üyeleriyle konuştuk. Düşünceler ortak; “Terörün dini, dili, ırkı yok. Türkiye’de de, dünyanın başka bölgelerinde de, Londra’da da terör eylemlerinden en çok etkilenen; masum insanlar. Umarız en kısa zamanda, dünya daha yaşanılabilir bir yer haline gelir.” Biz de Londra Gazete ekibi olarak şöyle diyoruz: “Nerede olursa olsun, terörü lanetliyoruz.”

Nesrin DEMİR

“Londra’da böylesine üzücü bir terör olayı yaşandığı için hepimiz üzüntülüyüz. Yaşanan terör saldırıları nedeniyle kendimizi sadece Londra’da değil dünyanın dört bir yanında güvende hissedemiyoruz. Korkup dışarı çıkmamak ise kesinlikle imkansız. Çünkü her gün yakınlarımız ve bizler gibi milyonlarca insan iş, okul vs. sebeplerden dolayı dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Başımıza ne zaman ne geleceğini bilmeden, korkarak, günlük hayatımızı devam ettiriyoruz. Londra’daki saldırıda ölen ya da yaralanan insanlardan biri ben de olabilirdim. Benim çocuklarım veya arkadaşlarımdan biri de olabilirdi. Biz o gün saldırıya maruz kalan insanlardan değildik. Fakat birilerinin çocukları, eşleri, arkadaşları yaralandı veya hayatını kaybetti. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmasından da ayrı bir üzüntü duyuyorum. Zor dönemlerden geçiyoruz. Umarım en kısa zamanda bu terör saldırılarının önüne geçmek için çözüm bulunur ve daha fazla insanın canı yanmaz. Bunun için de her yerde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini düşünüyorum.”

Sinem KARACAOĞLU

“Geçtiğimiz hafta, İngiltere’de yaşayanlar ve Londra’yı ziyarete gelenler için çok üzücü bir terör olayı yaşandı. İslam ile ilişkilendirilen bir terör örgütüne bağlı teröristin gerçekleştirdiği saldırı sonucu ölen masum insanlar oldu. Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristin, daha önce Londra polisi tarafından araştırılan ve takibe alınan bir kişi olduğu da birçok haber kanalı tarafından verildi. Ne yazık ki yine ‘İslam’ adı altında bu tarz bir saldırı meydana geldi. Türkiye’de korku içinde yaşamaya başlamışken, İngiltere’de insanların daha güvenli ve rahat yaşayabileceğini düşünüyordum. Fakat gerçekleşen bu saldırı da gösterdi ki, nereye gidersek gidelim hiçbir yerde güven duygusu kalmadı. O saldırıya ben de maruz kalabilirdim. Saldırının, kendini Müslüman olarak tanımlayan bir kişi tarafından gerçekleştirilmiş olması ise Londra’da bir Müslüman olarak yaşamanın daha zor hale geleceğini gösteriyor. Müslümanlara, farklı bir göze bakılıyordu. Şimdi bu olay, İslamofobik davranışları daha da tetikleyecek. Irkçılık da bir anlamda prim yapacak.”

Özlem DARCAN

“Westminister’da yaşanan terör olayı sadece İngilizleri değil burada yaşayan birçok toplumu şaşkına çevirdi. Çünkü İngiltere gibi bir yerde böyle bir terör saldırısının olabileceği akıllara gelmezdi. Bu saldırı çok büyük bir şaşkınlık ve tedirginlikle karşılandı. Fakat en önemli olgu ise inanılmaz bir milli beraberlik meydana geldi. Hiç kimse birbirine suç atmadan, teröre karşı herkes aynı safta durdu. Saldırıda hayatını kaybeden polis memurunun ailesine her kesimden destek yağdı. Hristiyan’ı, Müslüman’ı, inananı-inanmayanı herkes bir olarak tepki gösterdi. Saldırı gerçekleştikten sonra, insanların her şeye rağmen bir araya gelmesi beni çok etkiledi. Öte yandan, dünyanın her bölgesinde yaşanan terörist saldırılar, insan olarak beni çok üzüyor, tedirgin ediyor. Herkesin de olaylara böyle bakması gerektiğini düşünüyorum.”

Erdal YAMAN

“Londra’daki terörist saldırıda hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Tüm ülke vatandaşları gibi bu terör saldırısı bizleri de derinden üzdü. Hangi ırktan, dinden, dilden olursa olsun bu tür terörist saldırıları kınıyorum. Olay anında arkadaşımla Westminister yakınlarda bir kafede oturuyorduk. Saldırıyı ilk önce sosyal medyadan öğrendik. Anında dünyadaki birçok haber kanalında da birinci gündem maddesi oldu. İnsanlık için gerçekten çok üzücü bir olay. Türkiye de yıllardır terörle mücadele ediyor. Çok şehit verdik. Fakat İngiltere’de yaşayan halk bu tarz olaylara pek alışkın olmadığı için çok tedirgin oldular. Eminim, işi bile olsa o bölgeye gitmek istemeyen pek çok kişi olmuştur. Umarım, insanlar en kısa zamanda üzerlerindeki bu tedirginlikten kurtulur ve her şey normale döner.”

Yahya ASAL

“Geçen hafta yaşanan talihsiz olay herkesi derinden sarstı. Özellikle Londra’da yaşayan bizler gibi Müslümanları derinden etkiledi. Bu saldırıyı düzenleyen şahsın sonradan Müslümanlığa dönmüş bir İngiliz olduğunu öğrendik. ‘Fatura Müslümanlara kaldı’ demek yanlış olmaz. Masum bir şekilde çocuğunu okuldan almak isteyen bir anne, görevi başındaki bir İngiliz polis ve buraya gezmek için gelen turistler ne yazık ki bu tarz eylemlerden etkileniyor. Ortadoğu’ya baktığınız zaman, evinde çayını içenler, tarlasında işini yapan insanlar bombalarla hayatını kaybediyor. Ne yazık ki 11 Eylül’den sonra düzenin değiştiğini söyleyebiliriz. Filler kavga ederken çimenler eziliyor. Devletlerin kendi aralarında çıkar doğrultusunda yapmış olduğu stratejiler ve yaptırımlar sonucunda birçok masum insan hayatını kaybediyor. Bir devletin başka bir devletle alakası varsa bir terör örgütü ortaya çıkartıyor ve masum insanları katlediyorlar.”

Ramazan KAYA

“Londra’nın en merkezi yerinde gerçekleştirilen bu saldırı hepimizi oldukça derinden etkiledi. Çünkü bizler her ne kadar Türkiye’de olan saldırılara ve terör olaylarına alışmış olsak da İngiltere’de yaşayan toplumlar için oldukça sarsıcı bir durum meydana getirdi. Geçmişe baktığınız zaman İngiltere’nin terör ve terör saldırılarıyla pek anılmadığını görebilirsiniz. Saldırı gerçekleştirildiği andan itibaren dünyadaki bütün ajanslar, televizyon kanalları canlı yayın yapmaya başladı. Türkiye’de gerçekleştirilen terör saldırılarında ise bu tür yayınları göremiyoruz. Umarım insanlar, bu terör saldırısının yarattığı travmadan en kısa zamanda kurtulur.”

Uğur ŞİŞMAN

“Londra’da yaşanan terör saldırısıyla ilgili en kötü kanı; ‘Artık dünyanın hiçbir yeri güvenli değil’ savının doğrulanması oldu. Bu, gerçekten böyle. ‘Acaba yarın bana ne olacak?’ kaygısıyla yaşayan tüm insanlığın psikolojisi tahrip oluyor ve aslında bir bakıma herkes birinci dereceden kurban haline geliyor. Diğer bir toplu kurbanlar sınıfı da, hayatını memleketinden uzakta idame ettirmeye çalışan Müslüman azınlık. Dünyada yükselen milliyetçilik, hatta ırkçılık en çok bu insanları etkiliyor. Burada hep birlikte yaşarken, hangi milletten olduğumuzu bir kenara bırakırsak hepimizin hayattan beklentisi artar. Aslında beklentimiz aynı: Daha mutlu bir yaşam sürmek. Yapabileceğimiz tek şey; kimsenin kimseye kişisel tercihleri yüzünden zarar vermediği, yine kimsenin kimseyi tercihleri yüzünden dışlamadığı bir düzen kurmak için kendimizi doğru ifade edip anlaşılmak.”

Emre YILMAZ

“Terör saldırısı, iş gereği her gün kullandığım bir güzergahta cereyan etti. Bu durum, ben ve o güzergahı kullanan yüzbinlerce insan için büyük bir tedirginlik kaynağı oldu. Özellikle turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminister bölgesinde meydana gelen bu üzücü olay, sadece Londra’da yaşayanları değil dünyanın dört bir yanındaki toplumları da üzdü. Olaydan sonra insanların birlik ve beraberlik sergilemesi ise, teröre verilen en güzel yanıt oldu. Hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenleri de oldukça kalabalıktı ve duygusal anlara sahne oldu. Ümit ediyorum ki sadece Londra ve bizim ülkemizde değil dünyanın her yerinde terör olayları en kısa zamanda son bulur.”