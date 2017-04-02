Polis, Londra’da İslam karşıtlarını gözaltına aldı

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da geçen hafta düzenlenen terör saldırısı, bu hafta sonu iki farklı protesto gösterisine yol açtı. İslam ve göçmen karşıtı gruplar, saldırıyı bahane ederek sokağa çıktı ve gösteri yaptı. Irkçıların gösterisini, İngiliz Savunma İttifakı adlı grup organize etti.

POLİS GÖSTERİCİLERİ YERE YATIRDI

Aynı anda, ırkçılık karşıtları da birlikte yaşamayı savunmak için ellerinde pankartlarla sokaktaydı. İngiliz polisi, bir süre göstericileri ayırdıktan sonra protestolara müdahale etti. Çıkan arbedeyi, haber televizyonları canlı yayınladı. Uluslararası haber ajansları, polisin her iki gruptan da göstericileri gözaltına alındığını gösteren fotoğraflar geçti. Sosyal medyaya yansıyan karelerde ise, polisin bazı göstericileri gözaltına alırken yere yatırdığı görülüyor.

TÜM ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Wensminster saldırganın tek başına hareket ettiğini daha önce açıklayan İngiliz polisi, gözaltına alınan 12 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu. Gözaltıların çoğu, ülkenin orta kesimindeki Birmingham kentinde gerçekleşmişti. Londra‘yı 22 Mart‘ta kana bulayan saldırıda biri polis dört kişi yaşamını yitirmişti. Terör örgütü IŞİD‘in üstlendiği saldırıyı gerçekleştiren İngiltere doğumlu Halit Mesud’un sonradan Müslümanlığı seçtiği ve ilk isminin Andrew Russell olduğu açıklanmıştı.

SALDIRGAN VURULARAK YAKALANMIŞTI

Westminster Köprüsü üstünde yayaları ezerek ilerleyen terörist, parlamentobahçesinin duvarına çarparak durmuş ve ardından bir polisi bıçaklamıştı. 82 saniye süren saldırıda parlamentoya girmeye çalışan Mesud, vurularak yakalanmıştı. Saldırıda yaralananlar arasında 12 Britanya vatandaşıyla birlikte Fransız öğrenciler, iki Romanyalı, dört Güney Koreli, iki Yunan, bir Alman, bir Polonyalı bir Çinli de vardı. (HABERLER.COM)