Savaş gazisi 90 yaşında kadın oldu

İngiltere’de yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Peter Davies, 90 yaşında cinsiyet değiştirerek kadın oldu. Davies artık hayatını Patricia olarak, daha mutlu geçiriyor. İkinci Dünya Savaşı’nda İngilliz ordusu için askerlik yapan Peter Davies, 3 yaşından beri herkesten sakladığı sırrını açığa çıkararak 90 yaşında, çok sevdiği eşinin ölümünden sonra kadın olmaya karar verdi.

2.Dünya Savaşı gazisi 90 yaşında kadın oldu. Hormon tedavisi gören adını da Patricia olarak değiştirdi.

“TÜM YÜK OMUZLARIMDAN KALKTI”

Hayatını kadın gibi yaşamaya başladıktan sonra çok mutlu olduğunu belirten Patricia “Bu bütün hayatım boyunca istediğim şeydi. Daha önce hiç tam anlamıyla mutlu olamıyordum. Tüm yük omuzlarımdan kalktı, bir yalan içinde yaşıyordum. Şimdiye kadar sessizliğimi korudum, daha sonra

komşularıma durumu anlattım, onlar da ben mutlu olduğum sürece endişelenmemem gerektiğini söyledi” dedi.

​’HEP KADINLAR GİBİ OLMAK İSTEDİM’

Uzun yıllardır cinsel kimliğini saklamasındaki nedeninse geçmişte cinsiyet değiştirenler için yaşamın güvenli olmaması ve elektroşok tedavisine maruz kalmak istememesi olduğunu belirtti: “3 yaşımdayken bir erkek olmadığımı anladım, annemin de desteğiyle kız gibi davranmaya çalıştım. Oyuncak asker değil de, oyuncak ütü masası istiyordum. Annem de buna tuhaf bakmıyordu. Kadınlar hep ilgimi çekti ama cinsel anlamda değil, onlar gibi olmak istiyordum.”

‘EŞİMLE ARAMIZDA SIRDI’

Eşinin 6 yıl önceki ölümüne kadar 63 yıllık uzun ve mutlu bir evliliği olduğunu belirten Patricia, cinsel kimliğini eşine 60 yaşındayken açıkladığını ifade etti.

Patricia “Eşim bana karşı çok sevecen davrandı ve bana yardım edip sessiz kalmamı söyledi. Bana mücevherler alıp Patricia diye seslenirdi. Bu ikimizin sırrıydı” dedi. (MYNET.COM)