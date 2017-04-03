Avrupa Birliği Göçmenlik Programları İstanbul’da tanıtılıyor

Londra’dan Garth Coates Göçmenlik Hukuku Avukatlık Firmasınca yurtdışına yerleşmeyi düşünenlere yönelik Türkiye’de düzenlenen bu yılın ilk özel toplantıları 03-05 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Toplantıların tamamı, toplantı konusuna göre 1 veya 1.5 saatlik oturumlar halinde katılımcıya özel toplantılardır ve üst düzey profesyoneller, işinsanları ve yüksek profilli girişimcilere Avrupa Birliği Göçmenlik Hukukunu tanıtmayı ve çifte vatandaşlık olanakları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Ankara Anlaşması, Altın Vize (Golden Visa), Çalışma ve Oturum İzinleri, Yatırımcı Vizeleri, Portekiz, İspanya, Malta ve Kıbrıs’ta konut alarak oturum ve vatandaşlık programları tanıtılacaktır.

KONUŞMACILAR VE ORGANİZATÖR FİRMA

Garth Coates Immigration Solicitors ve Coates Global firmalarının uzmanları, Tamer Ulay ve Hayley Shepherd katılacaktır.

Seminerin organizatörü, Türkiye’den BERCAN TUR LIMITED ŞİRKETİ ve ICEP YURTDIŞI EĞİTİM Firması’dır.

Toplantılarımız için detaylı bilgi için:

TELEFON: (0212) 250 13 10

INTERNET: www.vizesizdunya.com