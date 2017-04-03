Braintree eli boş döndü

Komik genç adamı bıçaklayarak öldürdüler— 3 Nisan 2017
Doğu Londra’nın Canning Town bölgesinde, evinden dükkana meyve suyu almak için çıkan genç bir adam bıçaklanarak öldürüldü.
Vanarama National League’de küme düşme tehlikesi yaşayan Braintree, York City deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle döndü.
Oyunun 145 ve 76’ıncı dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle rakibine farklı yenilen Hakan Ramis’in takımı, ligde 41 maçta 45 puanla 19’uncu sıraya indi.
Braintree, 8 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’de sahasında Dover Athletich’le kader maçlarından birini oynayacak.
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