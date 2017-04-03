İngiliz finans uzmanları Brexit’ten kaygılı

Londra’daki finans uzmanları, İngiltere’nin Avrupa Ortak Pazarı’ndan çıkmasının, ülkenin Avrupa’daki ekonomik üstünlüğünü riske atmasından kaygılanıyor.

HSBC’de bu kaygıya dayanarak 1000 kadar çalışanını 2019’a kadar Paris’e taşımaya karar verdi. Paris, Brexit sonrası Londra’nın yerine Avrupa’nın finans merkezi olmaya en yakın aday kentlerden biri.

Bunun yanısıra Lüksemburg, Franfurt ve bazı Güneydoğu Asya ülkeleri de Brexit sonrası pay kapma yarışında.

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan da, Paris’ten dönüşünde yaptığı açıklamada Brexit’ten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.