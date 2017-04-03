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İngiliz ordusunda çıplak fotoğraf skandalı

— 3 Nisan 2017

ABD‘de deniz piyadelerinin çıplak kadın asker fotoğraf skandalından sonra İngiltere‘de askeri bir skandal baş gösterdi.

İngiliz askerlerin askeri birliklerde kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Üstelik söz konusu kadınların çıplak fotoğraflarını çekip, bir internet sitesinde yayınladıkları belirlendi.

ÇIRILÇIPLAK KADINLAR POZ VERİYOR

Söz konusu fotoğraflarda kadınlar ya çırılçıplak ya da sadece iç çamaşırlarıyla poz veriyor. Fotoğrafların bazılarının cinsel eylemler sırasında çekildiği de iddia ediliyor. Açığıa çıkan fotoğraflardan birinde çırılçıplak bir kadın mutfak tezgahı üzerinde başında askeri şapka ile objektife poz veriyor.

İngiliz Ordu mensubu askerlerin birlikte oldukları kadınların görüntülerini internete koymalarının sebebinin intikam amaçlı olduğu tahmin ediliyor.

ASKERLERE TACİZ VE TECAVÜZ SUÇLAMASI

Skandalın ortaya çıkmasıyla pek çok askere ciddi suçlamalar yöneltildi. Cinsel taciz ya da tecavüz bile söz konusu suçlamalar arasında geçiyor. Askerlerin hapis cezası istemiyle askeri mahkemede yargılanması gündemde. (MİLLİYET)

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