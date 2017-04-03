İngiliz Türk Sağlık Elemanları Derneği 6. yıllık genel toplantılarını gerçekleştirdi

Komik genç adamı bıçaklayarak öldürdüler— 3 Nisan 2017
Doğu Londra’nın Canning Town bölgesinde, evinden dükkana meyve suyu almak için çıkan genç bir adam bıçaklanarak öldürüldü.
Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu (ATSEF)’in Büyük Britanyada Türk Sağlıkçılarını temsil eden tek resmi derneği İngiliz Türk Sağlık Elemanları Derneği (ATHPA) üyeleri 1 Nisan 2017 tarihinde yeni yönetim kurulunu seçmek üzere Londra’da tekrar bir araya geldiler.
150’ye yakın kayıtlı klinisyen, akademisyen ve öğrenci üyesi bulunan derneğin temsilcilerinin katıldığı toplantıda ilk konuşmayı ATHPA kurucu üyelerinden Sayman Dr. Müge Herrewegh-Trak yaptı. ATHPA’nin amaçlarını ve derneğin bu güne kadar yaptığı çalışmalarını özetleyerek esas bundan sonra yapılacak çok iş olduğunu ve genç ve yeni üyelerin derneğe enerji verdiklerini belirterek katılımcılara teşekkür etti. Genel Sekreter Dr. Ayfer Kahraman bu dönemin hedeflerini özetleyerek akademik çalışmalarını sunmak isteyen sağlıkçıları bundan sonraki akademik toplantıya katılmaları için davet etti. Başkan Dr. Yenal Dündar ise ATHPA’nın Türkiye Büyükelçiliği ve Başkonsolosluk tarafından desteklendiğini belirterek tüm üyelerin aktif katılım, öneri ve katkılarını beklediklerini açıkladı.
Sağlıkçıların fikir alış verişini gerçekleştirdiği toplantıda mesleki destek, paylaşım ve yardımlaşmanın yanısıra toplumun sağlık eğitimi ve promosyonunun önemi tartışılarak son 5 yılda yapılmış çalışmaların devamına karar verildi. Toplantıya katılan TBCCI CEO’su Yavuz Sökmen derneği desteklediklerini belirterek bu alanda özellikle genç profesyonellerle işbirliğinin önemi üzerinde durdu. Gelecek dönemde görev yapmaya devam edecek olan yönetim kurulu TBCCI temsilcisine teşekkür ettiler.
Bu yıl 3. kez Londra’da yapılması planlanan ATHPA Akademik Toplantısı’nda klinik çalışma ve araştırmalarını sunmak isteyen sağlıkçıların athpa2011@gmail.com e-mail adresine yazmaları ayrıca hatırlatılırken, tüm konuklar Antalya Restoran’ın leziz mutfağının da keyfini çıkardılar.
Toplantı sonucu, ATHPA Yönetim Kurulu ise aşağıdaki şekilde belirlendi:
Başkan: Dr Yenal Dündar, Consultant General Adult Psychiatrist, MRCPsych, Mphil
Genel Sekreter: Dr. Ayfer Kahraman, PhD, Senior Lecturer, School of RehabilitationSciences
Sayman: Dr Müge Herrewegh, Consultant Child and Adolescent Psychiatrist, MRCPsych, PgDip in Psychoanalysis
Ayrıntılı bilgi almak isteyen okuyucularımız ATHPA websitesini takip edebilirler: www.athpa.co.uk.
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