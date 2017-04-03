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İskoç bisikletçi 80 günde dünyayı dolaşacak

— 3 Nisan 2017

İskoçyalı uzun mesafe bisikletçisi Mark Beaumont, dünyanın çevresini 80 günde dolaşarak yeni bir dünya rekoru kırmayı planladığını açıkladı.

Beaumont 9 yıl önce 29 bin kilometreyi 194 günde kat etmişti.

Şimdiki rekor, 123 günle Yeni Zelandalı bisikletçi Andrew Nicholson’a ait.

34 yaşındaki Beaumont’un 2 Temmuz’da başlayacağı rekor denemesinde hedefini tutturabilmesi için günde 16 saat bisiklet sürerek 386 kilometre yol kat etmesi gerekiyor.

Beaumont, güne sabah 4’te başlayacak, her dört saatte bir yarım saat mola verecek.

Rekor denemesinde Beaumont’a teknisyeni, beslenme uzmanı, fizyoterapisti ve idari işlerine bakacak yardımcısı eşlik edecek.

Beaumont’un günde 8000 kalori alması gerekiyor.

Paris’ten başlayan güzergah, Avrupa, Rusya, Moğolistan ve Pekin, buradan Avustralya, Yeni Zelanda, Alaska, Lizbon ve Madrid’i kapsıyor.

Dünya turu kuralları uyarınca bisikletçilerin 29 bin kilometre mesafe kat etmesi ve gezegenin iki zıt noktasından geçmesi gerekiyor. (BBCTÜRKÇE)

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