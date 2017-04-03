Iskra Lawrence paraya para demiyor

Komik genç adamı bıçaklayarak öldürdüler— 3 Nisan 2017
Doğu Londra’nın Canning Town bölgesinde, evinden dükkana meyve suyu almak için çıkan genç bir adam bıçaklanarak öldürüldü.
BÜYÜK beden model Iskra Lawrence’ın Instagram’da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
Instagram’dan aldığı reklamlar sayesinde binlerce dolar kazanan model fotoshop’a ve fotoğraf filtrelerine savaş açmasıyla ünlü. Lawrence, bir fotoğraf sanatçısının rötuşlanmamış fotoğraflarını yayınlamak istememesi üzerine itiraz edip Photoshop’a karşı çıkmasıyla tanınıyor. Lawrence, verdiği bir röportajda, kariyerinin ilk yıllarında dergilerde kullanılan fotoğraflarında yapılan düzeltmeler yüzünden ailesinin ve yakın arkadaşlarının bile onu tanıyamadığını anlattı. Geçen yıl bir fotoğrafçının kendine ağır rötuşlar yaptığı fotoğrafları gönderdiğini görünce fotoğrafçıyla iletişime geçen Lawrence, “Bunları kullanabileceğimi sanmıyorum. Bana çektiğin fotoğrafların işlenmemiş hallerini gönderebilir misin?” diye karşılık verdiğini söyledi. Instagram’da 3.3 milyon takipçisi bulunan Lawrence herhangi bir filtre kullanmıyor.
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