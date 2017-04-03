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Komik genç adamı bıçaklayarak öldürdüler

— 3 Nisan 2017

Cannington Town, Freemason Road

Doğu Londra’nın Canning Town bölgesinde, evinden dükkana meyve suyu almak için çıkan genç bir adam bıçaklanarak öldürüldü.

Çevresinde ve derin üzüntüye boğulan aile fertleri arasında komikliği ve çekiciliği ile tanınan 21 yaşındaki Ahmed Jah, geçtiğimiz Pazar günü evinden 50 yards uzaklıkta bulunan Freemasons Road üzerinde bulunan BJ Wines adlı off-licence’a meyve suyu alacağını söyleyerek evden çıktı.

Dükkanda çete üyeleriyle karşılaşan Ahmet Jad, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Olay yerine gelen ambulans ekibinin müdahalesine rağmen genç adam 10 dakika sonra hayatını kaybetti.

Cinayet Masası ve Ağır Suçlar dedektifleri, soruşturmayı sürdürürken, olayla ilgili olarak şüpheli gördükleri 20’li yaşlarda üç kişiyi gözaltına alıp, Doğu Londra’daki bir polis merkezinde sorgulamaya başladı. Dedektifler, kurbanın telefon numaralarını kontrol ederek, son görüştüğü kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Olayla ile ilgisi bilgisi olanların polisin 020 8345 1570 ve Crimestoppers’ın 0800 555 111 numalarını aramaları istendi.

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