Leyton Orient 2-0 yenildi

Komik genç adamı bıçaklayarak öldürdüler— 3 Nisan 2017
Doğu Londra’nın Canning Town bölgesinde, evinden dükkana meyve suyu almak için çıkan genç bir adam bıçaklanarak öldürüldü.
Sky Bet League Two’da son sırada yer alan Leyton Orient, yeni menajeri Ömer Ali Rıza çktığı maçta sahasında Wycombe Wanderers’e 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmaının37 v3 38’inci dakikalarında yediği gollerle iki farklı geriye düşen Leyton Orient, bu yenilgiyle kümede kalma şansını azalttı. 40 maçta 32 puanda kalan Leyton Orient 24’üncü sırada kaldı.
Leyton Orient, 8 Nisan Cumartesi günü rakip sahada Cambridge United ile karşılaşacak.
ÖMER RIZA, LEYTON ORIENT’İN BAŞINDA
Eski futbolcu ve Kıbrıs Türk asıllı Ömer Rıza, Leyton Orient‘in yeni teknik direktörü oldu.
İngiltere 2. Lig ekiplerinden Leyton Orient‘te Danny Webb‘in istifasından sonra takımın başına sezon sonuna kadar Ömer Rıza getirildi.
DENİZLİSPOR VE TRABZONSPOR‘DA OYNAMIŞTI
Daha önce Leyton Orient‘te yardımcı antrenörlük yapan Ömer Rıza, Süper Lig’de Denizlispor ve Trabzonspor formaları giymişti. (SPOR VADİSİ)
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