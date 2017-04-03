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Leyton Orient 2-0 yenildi

— 3 Nisan 2017

 

Ömer Ali Rıza, Leyton Orient’te göreve başladı. (Fotoğraf: Leyton Orient FC website)

Sky Bet League Two’da son sırada yer alan Leyton Orient, yeni menajeri Ömer Ali Rıza çktığı maçta sahasında Wycombe Wanderers’e 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaının37 v3 38’inci dakikalarında yediği gollerle iki farklı geriye düşen Leyton Orient, bu yenilgiyle kümede kalma şansını azalttı. 40 maçta 32 puanda kalan Leyton Orient 24’üncü sırada kaldı.

Leyton Orient, 8 Nisan Cumartesi günü rakip sahada Cambridge United ile karşılaşacak.

ÖMER RIZA, LEYTON ORIENT’İN BAŞINDA

Eski futbolcu ve Kıbrıs Türk asıllı Ömer Rıza, Leyton Orient‘in yeni teknik direktörü oldu.

İngiltere 2. Lig ekiplerinden Leyton Orient‘te Danny Webb‘in istifasından sonra takımın başına sezon sonuna kadar Ömer Rıza getirildi.

DENİZLİSPOR VE TRABZONSPOR‘DA OYNAMIŞTI

Daha önce Leyton Orient‘te yardımcı antrenörlük yapan Ömer Rıza, Süper Lig’de Denizlispor ve Trabzonspor formaları giymişti. (SPOR VADİSİ)

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