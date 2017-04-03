Metroda korkunç patlama: 10 ölü, 57 yaralı (Video)

Rusya’nın St Petersburg kentinde bugün metroda bomba patladı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Patlama saat 14.30’te mavi hattaki “Sennaya Ploşad” metro istasyonunda yaşandı. Bir vagonda bomba patladı. Interfax, ana patlamanın ardından başka bir patlamanın kontrollü olarak meydana geldiğini bildirdi, olayda parça tesirli bir patlayıcı kullanıldığı aktarıldı.

‘MAKİNİST DAHA ÇOK ÖLÜMÜN ÖNÜNE GEÇTİ’

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, St. Petersburg metrosundaki patlamanın iki istasyon arasında gerçekleştiğini ve makinistin treni durdurmayarak doğru bir karar aldığını söyledi. Petrenko, St. Petersburg’da gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmada elde edilen ilk bilgileri paylaştı. Vagona yerleştirilen bombanın tren Sennaya Meydanı ile Teknoloji Enstitüsü arasında hareket halindeyken patladığını aktaran Petrenko, “Makinist treni durdurmayarak doğru bir karar aldı. Trenin istasyona kadar ilerlemesi tahliyeyi kolaylaştırarak, ölü sayısının artmasını engelledi.” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: 10 ÖLÜ, 47 YARALI

Petrenko, patlamayla ilgili terör saldırısı maddesinden soruşturma başlatıldığını ancak her ihtimalin değerlendirildiğini ifade etti.Bu arada, Rusya Sağlık Bakanı Skvortsova, patlamada 10 kişinin öldüğünü, altısı ağır 47 kişinin yaralandığını söyledi.

İSTASYONLARI GÜNLÜK 60 BİN KİŞİ KULLANIYOR

“Sennaya Meydanı” ve “Teknoloji Enstitüsü” istasyonları St. Petersburg’un merkezi sayılabilecek bir noktada yer alıyor. Metronun en yoğun kullanılan hatlarından olan ve aktarma merkezi sayılan bu istasyonları günlük yaklaşık 60 bin kişi kullanıyor. Öte yandan, kentte metro ulaşımının kapatılması üzerine belediyenin diğer ulaşım hizmetleri ve Uber gibi çeşitli ücretli taşıma hizmetleri veren şirketler, patlamanın olduğu bölgeden yapılacak seyahatlerde halktan ücret talep edilmeyeceğini açıkladı. Patlamanın zamanlamasına dair önemli bir nokta da patlamanın olduğu saatlerde St. Petersburg’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko görüşmesinin yanı sıra hem Rusya’dan hem de çeşitli ülkelerden çok sayıda gazetecinin katıldığı bir medya forumu düzenleniyor olmasıydı.