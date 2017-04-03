Waltham Forest’tan iki maçta dört puan

Essex Senior League Premier Küme’de sezon sonu yaklaşırken, tekrar toparlanan Waltham Forest, son iki maçında dört puan aldı.

Hafta arası oynadığı Eton Manor deplasmanından 3-3’lük skorla dönmeyi bilen Waltham Forest. Hafta sonu ise evinde oynadığı maçta Enfield 1893 takımına 4-0 galip geldi.

Son maçta sonuca ikinci yarıda giden Forest, 62-68-80 ve 90’da kaydettiği gollerle üç puanı farklı skorla almış oldu. Bu maçı 40 biletli seyirci izledi. Forest, 40 maçta 56 puanla 12’inci sırada kaldı.

Forest, bu akşam (3 Nisan Pazartesi) kendi sahası olan Wadham Lodge Sports Ground’da oynanacak ve Gordon Brasted Memorial Trophy’ye dahil karşılaşmada Eton Manor’la mücadele edecek. Maçın başlama saati 19.45.