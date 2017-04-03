Waltham Forest’tan iki maçta dört puan

Komik genç adamı bıçaklayarak öldürdüler— 3 Nisan 2017
Doğu Londra’nın Canning Town bölgesinde, evinden dükkana meyve suyu almak için çıkan genç bir adam bıçaklanarak öldürüldü.
Essex Senior League Premier Küme’de sezon sonu yaklaşırken, tekrar toparlanan Waltham Forest, son iki maçında dört puan aldı.
Hafta arası oynadığı Eton Manor deplasmanından 3-3’lük skorla dönmeyi bilen Waltham Forest. Hafta sonu ise evinde oynadığı maçta Enfield 1893 takımına 4-0 galip geldi.
Son maçta sonuca ikinci yarıda giden Forest, 62-68-80 ve 90’da kaydettiği gollerle üç puanı farklı skorla almış oldu. Bu maçı 40 biletli seyirci izledi. Forest, 40 maçta 56 puanla 12’inci sırada kaldı.
Forest, bu akşam (3 Nisan Pazartesi) kendi sahası olan Wadham Lodge Sports Ground’da oynanacak ve Gordon Brasted Memorial Trophy’ye dahil karşılaşmada Eton Manor’la mücadele edecek. Maçın başlama saati 19.45.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak