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Ware FC’de üç puan sevinci

— 3 Nisan 2017

Ryman League Division North grubunda küme düşme hattında yer alan Ware FC, bitime dört hafta kala sahasında konuk ettiği Witham Town’a 2-1 galip geldi.

Darren Behçet ve Murat Karagül’ün ilk 11’de oynadığı karşılaşmada Ware FC, 51’de 1-0 öne geçti. Konuk takım 55’de skoru 1-1 yaptı. Ware FC 75’de ikinci golünü bularak sahadan üç puanla ayrıldı.

102 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada Ware FC, 42 maçta 42 puanla 22’inci sırada kalıp, küme düşme hattında yer almaya devam etti.

Ware FC, 8 Nisan Cumartesi günü kendi sahasında saat 15.00’de Great Wakering Rovers’la oynayacak.

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