Dumlupınar’a 1-0 yetti

Summer Lane’de oynanan Excellence Mortage Türk Ligi Birinci Küme’nin önemli maçında Dumlupınar, Trabzonspor’u yenerek play-off grubuna kalmayı başardı.

Geçen yılın şampiyonuna konuk olan Dumlupınar, böylece başarısını tekrarladı. Ligin iki güçlü ve iddialı takımının oldukça tempolu ve çekişmeli geçen karşılaşmasında taraflar zaman zaman da kontrollü oynadı. İlk 45 dakikada fırsatlar gole dönüşmedi. Karşılaşmanın 80’inci dakikasında Bishop topu Dumlupınar adına ağlara gönderdi: 1-0. Kalan sürede kapanan Dumlupınar’ın kalesine yüklenen Trabzonspor’un çabası yeterli olmayınca sahadan üç puanla ayrılan Dumlupınar hem play-off kalıp, üçüncü sıraya yükseldi, hem de ikincilik umudunu son haftaya taşıdı.