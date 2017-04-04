Esenler play-off’u garantiledi: 4-1

Muhafazakar giyim haftası 15-16 Nisan’da— 4 Nisan 2017
Muhafazakâr giyim sektörünün temsilcileri ile 15 – 16 Nisan 2017 tarihleri arasında Londra’nın ikonik mekanlarından Olympia’da bir araya geliyor.
Geçtiğimiz hafta arası Wadham Lodge sahasında oynanan erteleme maçında Yeni Boğaziçi’ni 4-1 yenen Esenler FC, Excellence Mortgage Birinci Küme’de play-off grubuna kalmayı bu sezon da başardı.
Aynı hedef için sahaya çıkan iki takımdan Esenler FC, rakibine oranla kazanmaya daha istekli göründü. Esenler daha ilk yarıda Ertürk’ün 35 metreden ve Cem’in kaydettiği gollerle 2-0’lık üstünlük yakaladı. Son 45 dakikada Eduardo’nun iki golü Esenler’I rahatlatırken, Rhys ile tek gol bulan Yeni Boğaziçi play-off yarışından büyük ölçüde uzaklaştı.
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