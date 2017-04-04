İngiltere’de 71 yıllık evli çift 4 dakika arayla öldü— 4 Nisan 2017
İngiltere’de 71 yıllık evli çift 4 dakika arayla hayata gözlerini yumdu.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme’de GS FC şampiyon oldu.
Ligdeki son maçında sahası Church Street Recreation Ground’da Diyarbakırspor’u ağırlayan GS FC, sahadan 10-1 galip ayrılırken, şampiyonluğunu da resmen ilan etti.
Gelecek sezon Birinci Küme’de yer alacak olan Sarı-Kırmızılı takım karşılaşma sonrası şampiyonluk kupasını aldı. Lig sponsoru Excellence Mortgage’in sahibi Mehmet Mimoğlu’nun elinden kupayı alan GS FC’li futbolcular başarılarını coşkulu ve renkli görüntüler altında kutladı. Kupa törenine TTFF Başkanı Kemal Soyer, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Gözde ile Enfield Belediye Meclis Üyesi Ersin Çelebi ve eşi Nazım Çelebi de katıldı.
Karşılaşmanın devresi 7-1 biterken, GS FC’nin gollerini Orçun Atık (6), Brusk Şimşek (3) ve Jamie Topkaya (1) attı. Diyarbakırspor’un sayısı Afez’den geldi.
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