Hükmen kazanan Koçgiri de 1.Küme’de

İngiltere’de 71 yıllık evli çift 4 dakika arayla öldü— 4 Nisan 2017
İngiltere’de 71 yıllık evli çift 4 dakika arayla hayata gözlerini yumdu.
İkinci Küme’nin ilk etabının son maçında Pekünspor sahaya çıkmadı. Koçgiri bu skorla maçı hükmen kazanıp, GS FC’nin ardından sezonu ikinci kapattı ve 1.Küme’ye yükselen ikinci takım oldu.
Koçgiri Sekreteri Ozan Akkaya, kupa töreni yapılacağı hakkında Federasyonun kendilerine bilgilendirmede bulunmadığını, GS FC-Diyarbakır maçından hemen önce durumu öğrendiklerini belirterek, “Futbolcularımızın olmaması nedeniyle kupa törenine katılamadık” dedi.
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