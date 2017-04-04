İngiltere de imalat sanayi hız kesti

İngiltere’de 71 yıllık evli çift 4 dakika arayla öldü— 4 Nisan 2017
İngiltere’de 71 yıllık evli çift 4 dakika arayla hayata gözlerini yumdu.
İngiltere’de imalat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) martta bir önceki aya kıyasla yavaşlayarak 54,2 seviyesinde gerçekleşti.
Markit/CIPS’ten yapılan açıklamada, ülkede imalat sektörü satın alım yöneticileri endeksinin martta bir önceki ay kaydedilen 54,5 seviyesinden 54,2 seviyesine gerilediği belirtildi.
PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörde büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor. (DÜNYA.COM)
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