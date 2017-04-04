İranlı Kürt sığınmacı Ahmed’e saldıran 13 kişi tutuklandı

;ngiltere‘nin başkenti Londra‘da cuma gecesi İranlı bir sığınmacıya yönelik saldırıyla bağlantılı toplamda 13 kişi hakkında dava açıldı.

İngiliz polisi, 17 yaşındaki İranlı sığınmacı Reker Ahmed’in uğradığı ırkçı saldırıyla bağlantılı olarak bugün 6 kişinin daha mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

Polis, yaşları 15 ile 22 arasında 6 kişi hakkında “şiddete karışarak kamu düzenini bozmak” suçundan dava açıldığını belirtti.

Bu kişilerden ikisi için ise ayrıca “ırkçı motivasyonla kasıtlı ve ağır şekilde adam yaralamaktan” dava açıldığı bildirildi.

Saldırıya ilişkin şimdilik toplam 20 şüphelinin bulunduğunu belirten polis, şimdiye kadar 13 kişinin olayla bağlantılı olarak yargılanmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Emniyet yetkilileri, saldırının yaşandığı yerdeki güvenlik kamerası kayıtlarında tespit ettiği şüphelileri aramayı sürdürürken, görgü tanıklarına “polisin soruşturmasına yardımcı olunması için emniyetle iletişime geçilmesi” çağrısında bulunuyor.

Saldırıda kafatası kırılan ve beyin kanaması geçiren Ahmed’in durumunun iyiye gittiği ve kısa süre içinde yoğun bakımdan çıkarılacağı ifade edilirken, ancak mağdurun yüzüne aldığı darbelerin izinin kalıcı olacağı belirtiliyor.

Olayı “nefret suçu” kapsamında soruşturan İngiliz polisi, mağdurun İran‘da olduğu düşünülen ailesiyle temasa geçmeye çalışıyor.



OLAY CROYDON’DA OLMUŞTU

Londra’nın güneyindeki Croydon semtinde cuma günü yerel saatle 23.40’da meydana gelen olayda 2 arkadaşıyla otobüs bekleyen gencin etrafı saldırgan grup tarafından çevrilmişti. Milliyetini soran gruba sığınmacı olduğunu söyleyen genç saldırıya uğrayıp ağır şekilde darbedilirken, olay yerinden kaçmayı başaran arkadaşları hafif yaralarla kurtulmuştu.

Geçen yıl İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden (AB) ayrılması (Brexit) yönünde sonuçlanan AB referandum una giden süreçte ülkede göçmen ve sığınmacı karşıtı görüşler yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştı.?

Referanduma günler kala ana muhalefetteki İşçi Partisinin kadın milletvekili Jo Cox, aşırı sağ gruplarla ilişkili bir kişi tarafından öldürülmüştü.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Brexit referandum unun ardından ülkede nefret suçlarında yüzde 50’ye varan artış kaydedildi. (AA)