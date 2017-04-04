İskoçya’da 24 bin 500 sterlinlik park cezası

Muhafazakar giyim haftası 15-16 Nisan’da— 4 Nisan 2017
Muhafazakâr giyim sektörünün temsilcileri ile 15 – 16 Nisan 2017 tarihleri arasında Londra’nın ikonik mekanlarından Olympia’da bir araya geliyor.
İskoçya’nın Dundee kentinde, bir sürücü ödemediği park cezaları için mahkeme tarafından 24.500 sterlin (yaklaşık 110 bin TL) ödemeye mahkum edildi.
Bunun Britanya tarihindeki en büyük park cezası olduğu belirtiliyor.
Arabasını annesininin yaşadığı apartmandaki özel garajın önüne park eden 28 yaşındaki Carly Mackie, bölgedeki park yerlerini işleten özel şirketin kendisinden para talep etmeye hakkı olmadığını söyleyerek her gün arabasının camına iliştirilmiş olarak bulduğu trafik cezalarını dikkate almadı.
Ancak şirket, bu apartmanda yaşamayan ve 18.500 sterline ulaşan borçlarını ödemeyi reddeden Mackie’yi geçen yıl mahkemeye verdi.
Mahkeme, söz konusu şirketin yasal bir sözleşmeyle faaliyet yürüttüğünü belirterek Mackie’yi haksız buldu. Mackie’nin şimdiye kadar hiçbir cezaya itiraz etmediği belirtiliyor.
Yargıç George Way, yazılı açıklamasında, “Modern yaşamda, park yeri, sadece hayatı kolaylaştıran bir şey değil aynı zamanda değerli bir emtia” dedi. (BBC TÜRKÇE)
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