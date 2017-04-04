Johnson, pazarlık edilmesine karşı

İranlı Kürt sığınmacı Ahmed’e saldıran 13 kişi tutuklandı— 4 Nisan 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da cuma gecesi İranlı bir sığınmacıya yönelik saldırıyla bağlantılı toplamda 13 kişi hakkında dava açıldı.
İngiltere Başbakanı Theresa May ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe neden olan Cebelitarık krizini dindirmek için harekete geçti.
Guardian gazetesindeki habere göre, Başbakan May ve Dışişleri Bakanı Johnson, güvenlik konularında yatıştırıcı bir yaklaşımın Britanya‘nın iyiliği için doğru olacağı görüşünde.
Johnson, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile yapacağı görüşmede Cebelitarık‘ın pazarlık konusu olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizecek aynı zamanda Britanya‘nın savunma ve güvenlik konularının bir baskı unsuru olarak kullanılmayacağı sözünü verecek.
Johnson ayrıca Londra‘da yapılacak olan görüşmede, İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden ayrıldıktan sonra derin ve özel bir ortaklık talep ettiğinin altını çizecek. (DHA)
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