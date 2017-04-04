Johnson, pazarlık edilmesine karşı

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe neden olan Cebelitarık krizini dindirmek için harekete geçti.

Guardian gazetesindeki habere göre, Başbakan May ve Dışişleri Bakanı Johnson, güvenlik konularında yatıştırıcı bir yaklaşımın Britanya‘nın iyiliği için doğru olacağı görüşünde.

Johnson, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile yapacağı görüşmede Cebelitarık‘ın pazarlık konusu olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizecek aynı zamanda Britanya‘nın savunma ve güvenlik konularının bir baskı unsuru olarak kullanılmayacağı sözünü verecek.

Johnson ayrıca Londra‘da yapılacak olan görüşmede, İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden ayrıldıktan sonra derin ve özel bir ortaklık talep ettiğinin altını çizecek. (DHA)