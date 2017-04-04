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Lider Yalova, Kafkas’ı 3-1 yendi

— 4 Nisan 2017

Pymmes Park sahasında oynanan maçta Birinci Küme lideri Yalova, Kafkas Gençlik’i 3-1 mağlup etti.

Kümede kalma umudu son haftaya kalan rakibi karşısında üstün olan Yalova, 20’inci dakikada George’la ilk golü kazandı. İkinci yarıda da gole daha yakın olan Yalova, 60’ıncı dakikada Tshan ve 80’inci dakikada Tarkan’ın vuruşlarıyla farkı açtı: 3-0. Oyunun son dakikasında gelişen Kafkas Gençlik atağı penaltı kararıyla sonuçlandı. Seydo’nun atışı gole çevirmesiyle maç 3-1 sona erdi.

Yalova, play-off grubuna lider olarak katılırken, avantajlı başlama hakkını elde etti. Kafkas Geçlik de kümede kalmak için son maçını beklemeye başladı.

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