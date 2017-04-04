Muhafazakar giyim haftası 15-16 Nisan’da

Bu yıl Modanisa ana sponsorluğunda düzenlenen “London Modest Fashion Week”, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen muhafazakâr modacıları, ünlü moda bloggerlarını moda severler ve muhafazakâr giyim sektörünün temsilcileri ile 15 – 16 Nisan 2017 tarihleri arasında Londra’nın ikonik mekanlarından Olympia’da bir araya getiriyor. Türkiye, İngiltere, Endonezya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devetleri başta olmak üzere 20’yi aşkın ülkeden Müslüman tasarımcılar, sektör liderleri iki gün boyunca muhafazkar giyim endüstrisine yön verecek tasarımları ve trendleri paylaşacak, yeni işbirliklerine imza atacak.

14 Nisan’da The Ritz London’da High Tea buluşması ve Londra Moda Turu ile başlayacak olan etkinlik, 15 Nisan’da Amerikalı yönetmen Samah Safi’nin Modanisa sponsorluğunda hazırladığı “Just Like You” kısa filmi ve Modanisa Fashion Show ile görkemli bir açılışa sahne olacak. (HÜRRİYET)