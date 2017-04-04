Rum Meclisi’nden Enosis’e devam kararı

Katimerini Gazetesi, DİSİ’nin yıldönümleri ile ilgili önerisinin, daha önce ilan edilenin aksine Cuma günü Meclis Genel Kuruluna gitmeyeceğini yazdı.

Gazete, AKEL tarafından da desteklenen DİSİ’nin “ELAM’ın tuzağına düşülerek alınan yanlış ve şizofrence karar” diye tanımladığı kararın iptali için Rum Meclisi’nde alınan ivedilik kararının kaldırıldığını iddia etti.

Katimerini’de yer alan habere göre Anastasiadis şunları söyledi:

‘Ulusal Konseyin, Meclis kararının ardından oybirliği ile almış olduğu kararın Sayın Akıncı için yeterli olacağını düşünmüştüm. Ne yazık ki Sayın Akıncı, benim yanlışı düzeltmek zorunda olduğumu söyledi’

Kathimerini’nin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Başkanlık Sarayı ve DİSİ, Akıncı’nın şantajlarına boyun eğme olarak düşünüleceği için, konunun görüşülmesinin ertelenmesini istiyor.

Aynı zamanda yasa önerisinin geri çekilmesi konusu da gündeme geldi, ancak böyle bir şey, DİSİ’nin söz konusu öneriyi sunmasına ilişkin esas nedenin, yalnızca diyalogun yeniden başlaması olacak algılanacaktı.”

Rum Meclisi’nin ELAM’ın önerisi ve Anastasiadis’in partisi DİSİ’nin çekimser kalmasıyla kabul ettiği enosisin okullarda anılması kararının birleşik bir federal gelecek kurmak için yürütülen müzakereleri kesintiye uğratmıştı. (HABERKIBRIS)