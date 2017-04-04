Valentina Grishko güzelliği ve seksi vücuduyla dikkat çekiyor

İranlı Kürt sığınmacı Ahmed’e saldıran 13 kişi tutuklandı— 4 Nisan 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da cuma gecesi İranlı bir sığınmacıya yönelik saldırıyla bağlantılı toplamda 13 kişi hakkında dava açıldı.
VALENTINA Grishko Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na hazırlanıyor. Güzelliği ve seksi vücuduyla dikkat çeken Rus model ülkesini temsil edecek. Güzel model sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adeta nefes kesiyor. 600 bin takipçiyi aşan güzel modelin yakında 1 milyon takipçiye ulaşması bekleniyor.
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