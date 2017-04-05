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Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Junker’le görüşecek

— 5 Nisan 2017

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Brüksel’de AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.

BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüşmek üzere Brüksel’e hareketinden önce Juncker’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya programının 6 Nisan Perşembe günü saat 12.30’da görüşmeye uygun olduğunu bildirdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın o tarihte devlet başkanları oturumunda konuşma yapacağı Avrasya Ekonomi Zirvesi için İstanbul’da olacağının bildirilmesi üzerine AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker Strasbourg programındaki değişiklik nedeniyle Brüksel’e erken dönecek. Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın (Çarşamba) akşam 19.45’te Juncker ile Brüksel’de görüştükten sonra Perşembe sabahı İstanbul’daki zirvede konuşma yapmak üzere Brüksel’den ayrılacak.
Junker,Anastasiadis ile görüşmesinin ardından Rum Devlet Haber Ajnsı CNA’de yayınlanan “Juncker Anastasiadis’in tezlerini destekliyor” şeklindeki habere büyük tepki göstermişti. (HABERKIBRIS)

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