Akıncı, AB Komisyonu Başkanı Junker’le görüşecek

Yaptığımız herşey İngiltere’nin çıkarınadır— 5 Nisan 2017
Theresa May Suudi Arabistan’ı da kapsayacak olan Ortadoğu ziyaretinin ilk durağı olan Ürdün’e giderken basına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Brüksel’de AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecek.
BM Genel Sekreteri António Guterres ile görüşmek üzere Brüksel’e hareketinden önce Juncker’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya programının 6 Nisan Perşembe günü saat 12.30’da görüşmeye uygun olduğunu bildirdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın o tarihte devlet başkanları oturumunda konuşma yapacağı Avrasya Ekonomi Zirvesi için İstanbul’da olacağının bildirilmesi üzerine AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker Strasbourg programındaki değişiklik nedeniyle Brüksel’e erken dönecek. Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın (Çarşamba) akşam 19.45’te Juncker ile Brüksel’de görüştükten sonra Perşembe sabahı İstanbul’daki zirvede konuşma yapmak üzere Brüksel’den ayrılacak.
Junker,Anastasiadis ile görüşmesinin ardından Rum Devlet Haber Ajnsı CNA’de yayınlanan “Juncker Anastasiadis’in tezlerini destekliyor” şeklindeki habere büyük tepki göstermişti. (HABERKIBRIS)
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