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Beşiktaş, Newcastle’lı Tan’ı istiyor

— 5 Nisan 2017

Fanatik gazetesinin haberine göre yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, genç yetenek avına çıktı. Yönetimin, İngiltere temsilcisi Newcastle United’ın 20 yaşındaki futbolcusu Daniel Tan Barlaser’in peşine düştüğü öğrenildi. Kulübün alt yapı ve transferden sorumlu yöneticisi Metin Albayrak’ın, Beşiktaş gibi Siyah-Beyaz renkleri kullanan İngiltere temsilcisinin genç yıldızının gelişimini yakından takip ettiği ve sezon sonunda transfer teklifinde bulunabileceği bildirildi.

Genç oyuncu, İngiltere doğumlu olmasına rağmen Türkiye’nin U-17 takımında oynaması sebebiyle şu anda yerli statüsünde bulunuyor. Daniel, Ada ekibinin U-23 ekibinin bir oyuncusu olmasına rağmen zaman zaman A takımda da sahaya çıkıyor. Orta saha bölgesine ek olarak sağ kanat hattında da görev yapabilen Barlaser, bu sezon Newcastle United’ın A Takımı’yla 2 kez FA Cup maçına çıktı. Genç yıldız adayı, daha önce Fenerbahçe’nin de transfer hedefleri arasına girmişti.

Daniel Barlaser kimdir?

Tam adı: Daniel Tan Barlaser
Doğum tarihi: 18.01.1997
Doğum yeri: Gateshead (İngiltere)
Ülkesi: Türkiye
Yaşı: 20 Boyu: 1.84
Kilo: 62
Mevkii: Orta saha, sağ kanat
Kulübü: Newcastle U23

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