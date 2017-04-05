Londra Gazete
Son haberler
3 Nisan 2017 - İngiliz Türk Sağlık Elemanları Derneği 6. yıllık genel toplantılarını gerçekleştirdi
2 Nisan 2017 - “Nerede olursa olsun terörü lanetliyoruz”
1 Nisan 2017 - Fransa ve AB’nin kaderi
31 Mart 2017 - “Türkçe konuşan LGBT bireyler yalnız değil”
31 Mart 2017 - Türk Dünyası temsilcileri Nevruz’u kutladı
Home / Spor / Birinci Küme’de ilk etap bitiyor

Birinci Küme’de ilk etap bitiyor

— 5 Nisan 2017

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de ilk etap bu hafta bitiyor. Son hafta karşılaşmaları play-off grubu sıralamasını belirleyecek. Bu grup için Yalova daha önceden liderliğini garantilemişti. Trabzonspor ve Dumlupınar’ın oynayacağı karşılaşmalar sıralamadaki diğer yerleri belirleyecek.

Yine son haftada alt sıralardaki maçlar play-out maçını oynayacak takımı ortaya çıkartacak. 9 Nisan Pazar gününün programı şöyle:

Dumlupınar-Yalova, Fenerbahçe-Trabzonspor, Kafkas Gençlik-Gaziantepspor, Yeni Boğaziçi-Türkmenköy

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme Puan Durumu

TAKIMLAR                     O        G         B          M        A         Y      P

Yalova                                    17       16       0          1          56       16       48

Trabzonspor                         17       11       2          4          55       22       35

Esenler FC                            18       11       2          5          50       30       35

Dumlupınar                         17       10       2          5          67       25       32

———————————————————————————-

Yeni Boğaziçi                      17       8          4          5          39       30       28

Düzcespor                           18       6          4          8          34       46       22

Türkmenköy                       17       7          0          10       48       44       21

Gaziantepspor                    17       3          1          13       35       69       10

Kafkas Gençlik                   17       3          1          13       26       68       10

———————————————————————————–

Fenerbahçe                          17       3          0          14       25       85       9

NOT: Ligden çekilen Çetinkaya ve MTG küme düştü.

 

 

 

 

 

 

.

Haber Okunma Sayısı: 37
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

30 Mart 2017 Perşembe
Sayı 839

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close