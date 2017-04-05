Birinci Küme’de ilk etap bitiyor

İngiltere gerekirse savaşa gider— 5 Nisan 2017
Eski Muhafazakar Parti liderlerinden Michael Howard, İngiltere’nin Cebelitarık’ı korumak için savaşa gidebileceğini söyledi.
Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de ilk etap bu hafta bitiyor. Son hafta karşılaşmaları play-off grubu sıralamasını belirleyecek. Bu grup için Yalova daha önceden liderliğini garantilemişti. Trabzonspor ve Dumlupınar’ın oynayacağı karşılaşmalar sıralamadaki diğer yerleri belirleyecek.
Yine son haftada alt sıralardaki maçlar play-out maçını oynayacak takımı ortaya çıkartacak. 9 Nisan Pazar gününün programı şöyle:
Dumlupınar-Yalova, Fenerbahçe-Trabzonspor, Kafkas Gençlik-Gaziantepspor, Yeni Boğaziçi-Türkmenköy
Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Küme Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
Yalova 17 16 0 1 56 16 48
Trabzonspor 17 11 2 4 55 22 35
Esenler FC 18 11 2 5 50 30 35
Dumlupınar 17 10 2 5 67 25 32
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Yeni Boğaziçi 17 8 4 5 39 30 28
Düzcespor 18 6 4 8 34 46 22
Türkmenköy 17 7 0 10 48 44 21
Gaziantepspor 17 3 1 13 35 69 10
Kafkas Gençlik 17 3 1 13 26 68 10
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Fenerbahçe 17 3 0 14 25 85 9
NOT: Ligden çekilen Çetinkaya ve MTG küme düştü.
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