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Finans sektöründe kadınlara üst düzey görevler halen verilmiyor

— 5 Nisan 2017

Financial Times (FT) gazetesinin yaptığı bir araştırmaya göre, finans sektöründe alt kademelerde çalışanların çoğu kadın olmasına rağmen, üst düzey görevlerde sadece 4 kişiden 1’î kadın.

Araştırma, gazetenin dünyanın en büyük 50 banka, sigorta, varlık yönetimi ve profesyonel hizmet şirketlerinden topladığı verilere dayanıyor.

Gazetenin haberinde, daha önceki yıllara göre kadınların üst düzey roller üstlenmelerinde artış olsa da, yine de ilerlemenin yavaş olduğu kaydediliyor.

Sektörde şirket çalışanlarının yarısının kadın olduğu da haberde yer alan bilgiler arasında.

Haberde bazı üst düzey yetkililerin değişimin yavaşlığından hayal kırıklığı duydukları belirtiliyor.

Citi Bankası Avrupa, Orta Doğu ve Afrika sorumlusu Jim Cowles, “Bence biz bazı ilerlemeler kaydettik, ama yeterli değil” diyor.

Morgen Stanley yatırım bankasından üst düzey işletme müdürü Clare Woodman, “Kimse işimizin bittiğini düşünmüyor” ifadesini kullanıyor.

Araştırmanın bulgularına göre, profesyonel hizmet firmaları üst düzey kadın çalışanların en çok yer aldığı sektör. Bu sektörde iki erkek çalışana karşılık bir kadın çalışan bulunuyor. Banka, sigorta ve varlık yönetimi şirketlerinde ise üç erkek çalışana bir kadın çalışan düşüyor.

Haberde özellikle Asya’da kadın temsiliyetinin düşük olduğu belirtiliyor.

Sadece bankaların verilerini paylaştığı belirtilen habere göre, üst düzeydeki kadın çalışanların oranı yüzde 6,9’a tekabül ediyor.

Haberde, 50 şirketin haricinde ulaşılan 15 şirketin bilgi paylaşmayı reddettiği belirtiliyor. (BBC TÜRKÇE)

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