Gaziantepspor’dan, Esenler’e çelme: 2-2

Birinci Küme’de ilk etabın son maçını oynayan Esenler, kümede kalma hesapları yapan Gaziantepspor’a puan kaptırdı.

Wadham Lodge Sports Ground’da oynanan maçta Gaziantespor bir ara 2-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarının son bölümünde 10 kişi kalan Esenler, eksik kadrosuyla beraberliği yakaladı.

İlk yarıda Onur’a yapılan harekete hakem penaltı düdüğü çaldı. Atışı Onur’un ağabeyi Feyzullah gole çevirdi ve ilk yarı 1-0 sonuçlandı. İkinci yarıda Onur’a yapılan ikinci faule de hakem penaltı kararı verdi. Bunu da Feyzullah gole çevirip, skoru 2-0 yaptı. Bu arada kırmızı kart görerek 10 kişi kalan Esenler’in yoğun baskısı Junior ve Ali Karaçay’la iki gol getirince maçın skoru belli oldu: 2-2.

Esenler, bu skorla play-off grubunda sıralamadaki yerini tehlikeye sokarken, Gaziantepspor da kümede kalma yoluna önemli avantaj yakaladı.