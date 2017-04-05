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İngiliz basınından dikkat çeken yazı

— 5 Nisan 2017

Yaralı Kürt genci Reker Ahmed’i hastanede, HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız (sağda) ziyaret etti.

İngiliz basını 17 yaşındaki Kürt mültecinin ülkede ırkçı saldırıya uğradığını yazdı.

İngiliz basının paylaştığı fotoğraflarda ise dikkat çeken bir isim vardı. Hastanede saldırıya uğrayan kişinin başında, Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan HDP’li Faysal Sarıyıldız vardı. İngiliz vatandaşı saldırgan grubun için de kızların da olduğu belirtiliyor.

İngiliz basını İngiltere’nin başkenti Londra‘da yaşayan 17 yaşındaki İran doğumlu Kürt mülteci Reker Ahmed‘in 30 kişilik ırkçı bir grup tarafından şiddete uğradığını yazdı. Londra’nın Croydon bölgesinde otobüs durağında meydana gelen olayda Reker Ahmed feci şekilde dayak yedi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Ahmed’i ziyarete gelen isim dikkat çekti. Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan HDP Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız Agned’in başında olduğu fotoğraf basına yansıdı.

Habere göre polis olayın nefret saldırısı olduğunu bildirirken olayla ilgili olduğu tahmin edilen 15-24 yaş arası 13 kişi suçlandı.(MYNET.COM)

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