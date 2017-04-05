İngiltere gerekirse savaşa gider— 5 Nisan 2017
Eski Muhafazakar Parti liderlerinden Michael Howard, İngiltere’nin Cebelitarık’ı korumak için savaşa gidebileceğini söyledi.
Eski Muhafazakar Parti liderlerinden Michael Howard, İngiltere’nin Cebelitarık’ı korumak için savaşa gidebileceğini söyledi.
ngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış süreci sürerken, AB yetkilileri İngiltere’nin Cebelitarık‘ın durumunu İspanya’yla görüşerek İspanya ile anlaşmaya varmasını istemişti.
“CEBELİTARIK SATILIK DEĞİLDİR”
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson “Cebelitarık satılık değildir” diyerek, bölgenin pazarlık veya takas konusu yapılmayacağını belirtmişti.
Konuyla ilgili açıklama yapan eski İngiltere Muhafazakar Partisi liderlerinden Michael Howard, İngiltere Başbakanı Theresa May‘in Cebelitarık için “savaşa
gidebileceğini” söyledi.
Howard, Theresa May’in, “35 yıl önce Margaret Thatcher’ın Falklands Savaşı’nda gösterdiği kararlılığı göstereceğini” öne sürdü.
Cebelitarık, geçtiğimiz yıllarda İngiltere AB içerisindeyken de İspanya ve İngiltere arasında gerilim konusu olmayı sürdürmüştü. (MAYNET.COM)
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