İngiltere’de internetten ‘hülle nikahı’ siteleri

BBC’nin yaptığı bir araştırmaya göre, imam nikahıyla evlendikleri eşlerinden boşandıktan sonra, eşleriyle tekrar evlenmek isteyen kadınlardan binlerce sterlin para alan internet siteleri İngiltere’de hizmet veriyor.

Çoğu ülkede yasak olsa da bir geleneğe göre Müslümanlar arasında ‘talak’ olarak bilinen üç kere ‘boşol’ sözüyle ayrılan çiftlerin tekrar evlenmesi için kadınların başka bir erkekle beraber olması gerekiyor.

Bunun için yapılması gereken uygulama ise ‘hülle nikahı’ olarak biliniyor.

BBC’nin yaptığı araştırma ise İngiltere’de talak ile eşinden boşandıktan sonra eşiyle tekrar evlenmek isteyen kadınların internet üzerinden dolandırıldığını gösteriyor.

Eski eşleriyle tekrar evlenmek için başka biriyle beraber olmak isteyen çok sayıda Müslüman kadın interentte dolandırılarak mağdur ediliyor.

Gerçek ismini açıklamak istemeyen Farah kod adındaki bir kadın, eşiyle 20’li yaşlarında tanıştığını, ardından çocukları olduğunu anlatıyor.

BBC’nin Victoria Derbyshire programına konuşan Farah, kısa bir süre sonra eşinin tacizlerinin başladığını ve eşinin kendisini saçlarından süründürerek dayak attığını belirtiyor.

Farah, eşinin tacizlerine devam ettiğini, kısa mesajla ise kendisine ‘boşol, boşol, boşol’ yazdığını söylüyor.

Genç kadın, bu mesaj üzerine babasının, eşiyle boşandığını ve bir daha eşine dönemeyeceğini söylediğini aktarıyor.

Farah bir süre sonra eşiyle pişman olduklarını, birbirlerine geri dönmek istediklerini, ancak bunun ‘hülle nikahı’ ile olabileceğini öğrendiklerini belirtiyor.

2 BİN 500 STERLİN İLE NİKAH

Farah’ın anlattıkları üzerine bu hizmeti veren internet sitelerinin kadınları finansal olarak mağdur ettiği, şantaj yaptığı ve cinsel olarak taciz ettiği ortaya çıktı.

Facebook’ta 2 bin 500 sterlin’e bu hizmeti veren bir adam, boşanmış Müslüman bir kadın kimliği ile kendisiyle görüşen BBC muhabirine ‘evliliğin gerçekleşmesi için sevişmeleri gerektiğini, ardından boşanabileceklerini’ belirtti.

Beraber bu hizmeti verdikleri bir adamın ise boşanmayı reddettiğini anlattı.

Farah ise BBC’ye ailelerine haber vermeden bu işi yapmaya kalkışan kadınlar olduğunu ve mağdur duruma düştüklerini belirtiyor.

Doğu Londra’daki İslam Şeriat Konseyi ise bu uygulamayı keskin bir dille reddediyor.

Farah ise hülle nikahının risklerini de göz önünde bulundurarak eşine geri dönmekten vazgeçmiş durumda.

Ancak dışarıda çaresiz olan bir sürü kadın olduğunu özellikle vurguluyor. (BBCTÜRKÇE)