İspanyol savaş gemisi, Cebelitarık sularında

Suçluların yeni gözdesi drone’ler— 5 Nisan 2017
İngiltere’de son iki yıl içerisinde drone kullanımından kaynaklanan polise yapılan şikayetlerde tam 12 kat artış yaşandı.
Britanya‘ya bağlı bulunan ve İspanya yarımadasının güneyinde yer alan Cebelitarık hükümeti yetkilileri, İspanyol donanmasına ait bir geminin kendi kara sularına izinsiz girdiği açıkladı.
Bugün (dün) öğleden sonra İspanyol gemisinin, kara sularına “kanunsuz şekilde girdiğini” bildirilen Cebelitarık hükümeti, sosyal medya üzerinden de geminin görüntüsünü paylaştı.
İngiltere’nin AB‘den ayrılma sürecinde Cebelitarık‘ın akıbetinin ne olacağı konusunda görüş ayrılıkları çıkmış, İngiltere hükümeti Cebelitarık‘ın Brexit’te pazarlık konusu olarak kullanılmaması gerektiğinin belirtmişti.
300 yılı aşkın bir süredir İngiliz egemenliğinde bulunan Cebelitarık Boğazı üzerinde İspanya‘da hak iddia ediyor. Bölge, dış politika ve savunma hariç, vergilendirme de dahil olmak üzere her konuda özerk yönetiliyor. İngiltere‘nin burada bir askeri üssü, limanı ve havaalanı bulunuyor. (DHA)
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