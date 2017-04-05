Manchester United’a bir puanı İbrahimovic getirdi

İngiltere gerekirse savaşa gider— 5 Nisan 2017
Eski Muhafazakar Parti liderlerinden Michael Howard, İngiltere’nin Cebelitarık’ı korumak için savaşa gidebileceğini söyledi.
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İngiltere Premier Lig’deki karşılaşmada Manchester United, konuk ettiği Everton ile 1-1 berabere kaldı.
Old Trafford Stadı’nda oynanan maçta Everton‘ın golünü 22. dakikada Phil Jagielka attı. Manchester ekibinde ise İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle takımının sahadan bir puanla ayrılmasında başrol oynadı.
Everton’ın Galli oyuncusu Ashley Wiliams, 90+3. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Jose Mourinhoyönetimindeki Manchester United, puanını 54’e yükseltti. Dokuzuncu beraberliğini yaşayan Everton ise puanını 51 yaptı.
Premier Lig’de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Burnley-Stoke City: 1-0
Leicester City-Sunderland: 2-0
Watford-West Bromwich Albion: 2-0 (AA)
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