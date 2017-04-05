Polisin aradığı çocuk yatağın altında bulundu

İngiltere’de annesinin kaybolduğu korkusuyla polisi alarma geçirdiği dokuz yaşında bir çocuk, yatağın altından çıktı.

Pazartesi gecesinden beri çocuğun kayıp olduğu bilgisi üzerine, Gateshead kenti polisi helikopterleri de devreye sokarak nehirde arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Onlarca kişi, kayıp olduğu düşünülen çocuğu bulmak için ellerinde fotoğraflarla arama çalışmalarına destek verdi.

Saatler süren arama sonrası polis anneyi arayarak, John adındaki çocuğa ulaşamadıklarını bildirdi.

Bundan sadece üç saat sonra John, yatağının altındaki büyük çekmecede bulundu.

John’un saklanma nedeni ise basitti: Okula gitmeyi hiç istemiyordu.

OLABİLECEK EN KÖTÜ ŞEYİ DÜŞÜNDÜM

8 çocuğu olan ve dul olduğu belirilen Michelle Dinning, John’un kaybolduğu korkusuna kapıldığı sırada çocuğun halen okulda olduğunu umdu.

Okul yetkilileri çocuğun okula hiç gelmediğini söylemek için aradığındaysa annesi hemen polisi aradı.

Michelle Dinning, “O sırada her şey çok gerçekti ve çok panikledim. Olabilecek en kötü şeyi düşündüm. Eve son birkez bakmayı önerdiğimde polis bu defa yatakları kaldırdı” diye açıkladı.

BENİ BULURLARSA KIZACAKLARINDAN KORKTUM

Anne Dinning eğilip yatağın altına baktığıklarında ise, John’u yeşil okul üniforması içinde, gözyaşlarına boğulmuş olarak buldu.

Hikayenin geri kalanını 8 yaşındaki John şöyle anlattı:

“İnsanların beni aradığını duydum ve sessizce burada saklanmanın daha iyi olacağını düşündüm. Beni bulurlarsa bana bağıracaklarından ve kızacaklarından korktum, o yüzden de olduğum yerde kaldım.”

Aile her şey olup biterken çocuğun saatlerce yatağın altında kıvrılıp saklanmasına halen inanamadıklarını anlattı. (BBCTÜRKÇE)