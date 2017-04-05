Londra Gazete
Son haberler
5 Nisan 2017 - Popülizmin sahte vaadleri
3 Nisan 2017 - İngiliz Türk Sağlık Elemanları Derneği 6. yıllık genel toplantılarını gerçekleştirdi
2 Nisan 2017 - “Nerede olursa olsun terörü lanetliyoruz”
1 Nisan 2017 - Fransa ve AB’nin kaderi
31 Mart 2017 - “Türkçe konuşan LGBT bireyler yalnız değil”
Home / İngiltere ve Londra / Polisin aradığı çocuk yatağın altında bulundu

Polisin aradığı çocuk yatağın altında bulundu

— 5 Nisan 2017

 

İngiltere’de annesinin kaybolduğu korkusuyla polisi alarma geçirdiği dokuz yaşında bir çocuk, yatağın altından çıktı.

Pazartesi gecesinden beri çocuğun kayıp olduğu bilgisi üzerine, Gateshead kenti polisi helikopterleri de devreye sokarak nehirde arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Onlarca kişi, kayıp olduğu düşünülen çocuğu bulmak için ellerinde fotoğraflarla arama çalışmalarına destek verdi.

Saatler süren arama sonrası polis anneyi arayarak, John adındaki çocuğa ulaşamadıklarını bildirdi.

Bundan sadece üç saat sonra John, yatağının altındaki büyük çekmecede bulundu.

John’un saklanma nedeni ise basitti: Okula gitmeyi hiç istemiyordu.

OLABİLECEK EN KÖTÜ ŞEYİ DÜŞÜNDÜM

8 çocuğu olan ve dul olduğu belirilen Michelle Dinning, John’un kaybolduğu korkusuna kapıldığı sırada çocuğun halen okulda olduğunu umdu.

Okul yetkilileri çocuğun okula hiç gelmediğini söylemek için aradığındaysa annesi hemen polisi aradı.

Michelle Dinning, “O sırada her şey çok gerçekti ve çok panikledim. Olabilecek en kötü şeyi düşündüm. Eve son birkez bakmayı önerdiğimde polis bu defa yatakları kaldırdı” diye açıkladı.

BENİ BULURLARSA KIZACAKLARINDAN KORKTUM

Anne Dinning eğilip yatağın altına baktığıklarında ise, John’u yeşil okul üniforması içinde, gözyaşlarına boğulmuş olarak buldu.

Hikayenin geri kalanını 8 yaşındaki John şöyle anlattı:

“İnsanların beni aradığını duydum ve sessizce burada saklanmanın daha iyi olacağını düşündüm. Beni bulurlarsa bana bağıracaklarından ve kızacaklarından korktum, o yüzden de olduğum yerde kaldım.”

Aile her şey olup biterken çocuğun saatlerce yatağın altında kıvrılıp saklanmasına halen inanamadıklarını anlattı. (BBCTÜRKÇE)

Haber Okunma Sayısı: 407
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

30 Mart 2017 Perşembe
Sayı 839

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close