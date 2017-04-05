Waltham Forest finale kaldı

Suçluların yeni gözdesi drone’ler— 5 Nisan 2017
İngiltere’de son iki yıl içerisinde drone kullanımından kaynaklanan polise yapılan şikayetlerde tam 12 kat artış yaşandı.
Gordon Brasted Memorial Trophy yarı final maçında Waltham Forest, sahasında Eton Manor’ı eleyerek finale adını yazdırdı.
Pazartesi akşamı Wadham Lodge Sports Ground’da oynanan karşılaşmanın 120 dakikalık bölümü 2-2 sonuçlandı. Penaltılarda rakibine 6-5’lik üstünlük kuran Waltham Forest finale adını yazdırdı. Maçın ilk yarısını konuk takım 2-1 önde kapattı. Forest, 30 ve 84’üncü dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-2’ye taşıdı. Penaltı atışlarının ilk beşinde taraflar skoru bozamadı: 5-5. Tekli atışların ilkinde konuk takım topu kaleye gönderemezken, Forest’ın vuruşu gole dönüştü.
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