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Yaptığımız herşey İngiltere’nin çıkarınadır

— 5 Nisan 2017

BaşbakanTheresa May.

Theresa May Suudi Arabistan‘ı da kapsayacak olan Ortadoğu ziyaretinin ilk durağı olan Ürdün‘e giderken basına açıklamalarda bulundu. Başbakan May, İngiltere‘nin silahları ile Yemen‘de insani felaket yaşandığı iddiası ile ilgili olarak Suudi Arabistanbağlantılarının güvenlik ve refah için önemli olduğunu ileri sürerek, Suudi Arabistanziyaretini savundu.

Suudi Arabistan ziyaretinden önce Ürdün‘e ziyareti sırasında gazetecilere açıklamada bulunan May, seyahatindeki meselelerin birisinin de insani yardım olduğunu söyledi.
Theresa May insani durumun kendilerini endişelendirdiğini, İngiltere‘nin bu yüzden geçen sene Yemen‘e 103 milyon poundluk yardım yaparak en çok yardımda bulunan dördüncü ülke olduklarını, yardımlarının devam edeceğini söyledi.

May, Suudi yetkililerle insani konuları da görüşeceklerini belirterek “Kenarda oturarak hiçbir şeye karışmamak tansa, insanlarla konuşmak çıkarlarımızla ilgili konuşmak daha iyidir. Bunlar zor meselelerdir Böyle hissedince böyle davranmak gerekir” dedi.

May, yeni ticari ilişkiler geliştirmek için hareket geçmek gerektiğini savunarak İngiltere‘nin Suudi Arabistan ve Ürdün ile tarihi bağları olduğunu söyledi.
Theresa May, bunun hem ülkelerinin güvenliği hem de ticari şartları için önemli olduğunu söyledi. Theresa May, geçen yıl Körfeze geldiğini, Körfezin güvenliğinin kendi güvenlikleri olduğunu, Körfezin zenginliğinin de kendilerinin zenginliği olduğunu söyledi.
Theresa May, ‘May Doktrini’nin “Yaptığımız her şey İngiltere‘nin çıkarına” olduğunu söyledi. May, dünya genelinde iyi ilişkiler kurmakla dünya ile ticaret yaparız. İngiltere‘in milli menfaati dünya ile iyi ilişkiler kurmaktır. Bu da İngiltere‘ye iş ve refah getirir” dedi. (İHA)

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