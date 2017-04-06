Akıncı-Guterres ortak anlayışının yol haritası belli oldu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Brüksel görüşmesinde belirlenen ortak anlayışın yol haritasının detayları belli oldu.

Buna göre, bugün Güney Kıbrıs’ta okullarda Enosis plebsitinin kutlama kararının ortadan kaldırılması ve 11 Nisan Salı günü de Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması planlanıyor.

Anadolu Ajansı’nın edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Brüksel’de gerçekleştirdiği bir buçuk saatlik görüşmede, Rum Meclisi’nden Enosis’in okullarda kutlanması kararını bertaraf eden bir sonuç çıkmaması durumunda, 11 Nisan Salı günü için öngörülen görüşmenin de gerçekleşmeyeceğinin netleştirildiği bildirildi.

Bu çerçevede, Rum Meclisi’nden söz konusu kararın çıkmaması durumunda salı günü devam etmesi öngörülen müzakerelerin başlamasının mümkün olamayacağı ve bunun sorumluluğunun Rum tarafında olacağı hususunda da Guterres’in Akıncı’nın yaklaşımıyla aynı çerçevede bir değerlendirme yaptığı belirtildi.

Görüşmede, “Geçtiğimiz yüzyılda kalan Enosis referandumunun okullarda kutlanmasının basit bir adım değil, Kıbrıs’ın geleceği için ciddi endişe duyulmasına ortam hazırlayan stratejik bir karar” olarak görüldüğü ifade edildi.

Müzakerelerin hangi çerçevede başlayabileceğinin ele alındığı görüşmede, Akıncı ile Guterres’in anlayış birliğine vardığı, Rum Meclisinin alacağı kararla başlayacak yol haritasında tam bir mutabakat içinde oldukları öğrenildi.

Görüşmenin ikinci ağırlıklı başlığını ise, aylar önce açıklanan güven artırıcı önlemlerin Kıbrıs Rum tarafının anlaşılması güç gerekçelerle uygulamaya koymaktan kaçınmasının yarattığı rahatsızlık oluşturdu.

Akıncı-Guterres görüşmesinin üçüncü başlığında ise, Kıbrıs Rum tarafının siyasi eşitliğe ilişkin konulardaki olumsuz tavrında ısrar etmesinin sürece yaptığı olumsuz etki ayrıntılı olarak ele alındı.

Görüşmenin ağırlıklı bir diğer başlığını da federal çözüm karşıtı ırkçı parti ELAM’ın, federal çözüm yönündeki çalışmalara olumsuz yaklaşımı ve zaman zaman Rum Meclisi’nin gündemine bu yönde yaptığı önerilerin federal çözüm perspektifi açısından oluşturduğu riskler olduğu bildirildi. (HABERKIBRIS)