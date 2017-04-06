Alevi Gençlerinden 2’nci dayanışma konseri

Kadın polis uyuşturucudan gözaltına alındı— 6 Nisan 2017
İngiltere’de görev yapan, selfie fotoğraflarıyla internette ünlenen kadın memuru Kerry Reeve ve meslektaşı Adam Jackson, ahlak bürosunun baskınıyla evlerinde gözaltına alındı.
BRİTANYA Alevi Gençlerinin düzenlediği 2’nci dayanışma konseri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Britanya Alevi federasyonu ve Alevi kurum temsilciliklerinin destek verdiği etkinliklerde ünlü sanatçılar Gülcihan Koç ve Dem Ali sahne alırken etkinliğe katılan temsilciler konser öncesi konuşmalar gerçekleştirdi. Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Glasgow Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Ali Polat, Britanya Alevi Gençlik Federasyonu Başkanı Dilara Kaya yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verdi. Etkinliğe katılarak destek veren Doncaster, Northamptonshire, Edinburgh, Nottingham, Leicester, Sheffield AKM ve Cem evleri Başkanları ve Temsilcileri İsmail çandır, Maksut Demir, Lütfü Ergüven, Mehmet Sağ, Hülya Erdoğan, Ergül Aslan ve Aynur Akel de konuşma yaptı.
Yapılan konuşmalarda Alevi kimliği ve değer yargılarının gelecek kuşaklara aktarılması ve asimilasyonun önüne geçilmesi için bu tür gençlik etkinliklerinin gerekli olduğunu vurguladı. Düzenlenen konsere farklı kültürlerden katılımcıların ve misafirlerin olması dikkat çekerken, İskoçyalı yöneticiler ve çok sayıda yerel halk etkinliklere katılım gösterdi.
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